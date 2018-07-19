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بكري: قانون يهودية إسرائيل عنصري وينكر وجود الشعب الفلسطيني

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:17 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن الكيان الصهيوني يكشف في كل يوم عن هويته الرافضة للسلام، حيث وافق الكنيست الصهيوني على قانون يهودية الدولة الذي يعتبر بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ذلك القانون يجعل إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية، ويعطي الحق لكل يهودي في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وتابع: "السلطة الفلسطينية تعتبر ذلك القانون رسالة بأن إسرائيل ترفض الحلول السياسية وتنكر الوجود الحضاري للشعب الفلسطيني وتمارس التمييز في أبشع صورة".

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