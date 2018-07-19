ندى بسيوني: تلاقي الأرواح ليس قاصرا فقط على البشر

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور "انستجرام" صورة مع أحد الكلاب في الشارع.



وعلقت: "مش كلبي و أول مرة أشوفه و حبيته اوي.. أمام مسرح الليسيه مضيفة الأرواح بتتلاقى مش بس بين البشر لا و بين مخلوقات الله جميعا وتابعت .. ما أحمل القلوب الصافية التي تنعش الروح ".



وعبرت الصورة عن مدى حبها للكلاب وإنسانيتها والروح البسيطة التي تتمتع بها.