شفاء ١٢مصابا والتصريح بدفن 10 جثث من ضحايا حادث عمال محاجر المنيا

صرحت نيابة مركز المنيا بدفن 10 جثث من ضحايا الحادث المروري الذي وقع فجر اليوم الخميس بطريق قريه الشرفا وتسليمهم لذويهم بينما لم يتم التعرف على جثتين مجهولتين في الحادث تم ايداعهما بمشرحه مستشفى المنيا العام لحين تحديد هويتهما





ومن جانبها أعلنت مصادر طبية بمديرية الصحة المنيا، خروج 12 مصابا جميعهم عمال محاجر، من بين 28 أصيبوا في حادث تصادم نقل ثقيل بسيارتين ربع نقل وكافيتريا بطريق قرية الشرفا بمركز المنيا



ولقي فجر اليوم ، 12 شخصا مصرعهم وأصيب 28 اخرون، معظمهم عمال محاجر، نتيجة وقوع حادث تصام بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالأسمنت بسيارتين ربع نقل يستقلهما مجموعة من عمال المحاجر، كانتا متوقفتين أمام مطلع قرية الشرفا، المؤدي للطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بمدينة المنيا الجديدة، ثم اقتحمت السيارات الثلاث، كافتيريا كائنة أسفل منزل ريفي مكون من طابقين مما أدي إلي إرتفاع عدد القتلي والمصابين.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية والرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ ومتابعه نقل الضحايا والمصابين للمستشفيات