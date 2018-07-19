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في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:50 م
اللواء عمر سليمان
اللواء عمر سليمان
هاني حسين
عرض مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، تقريرا لإحياء الذكرى السادسة لرحيل اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال" بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، إننا نحيي الذكرى السادسة لرحيل اللواء عمر سليمان، مؤكدا أنه توفى بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الامريكية بعد رحلة طويلة مع المرض.

وتابع: "عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص ووطنية.. وكل ما أثير عنه من شائعات مؤخرا غير صحيح على الإطلاق".

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