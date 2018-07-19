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مهرجان سباحة للكلاب في بريطانيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:35 م
صدى البلد
رويترز
لأنه من المعلوم بالضرورة أن المُنشط المثالي للكلب الذي يشعر بحرارة الجو في فصل الصيف هو السباحة، فقد أُخذت بعض الكلاب في لندن لبركة مياه لتلطيف أجسامها وتخفيف إحساسها بحرارة الجو هذه الأيام وملاحقة الكرات، التي ترمى لها في الماء، في إطار مشاركتها بمهرجان السباحة للكلاب.

وفضلت بعض الكلاب ألا تكون نشطة جدا فآثرت، بدلا من ذلك، أن تسترخي فوق سطح الماء على عوامات على شكل طائر أو حيوان.

ولأن سلامة الكلاب تأتي في مقدمة أولويات أصحابها فقد جعل منظمو المهرجان الكلاب المشاركة في البركة ترتدي سترات نجاة حتى لا تصبح في خطر إذا تعرضت لمصاعب في الماء.

ونظم المهرجان شركة روفر دوت كوم. وكانت هذه الشركة، قبل إعلانها شركة في بريطانيا، عبارة عن شبكة لجلساء الحيوانات الأليفة وأشخاص يتولون تمشية الكلاب نيابة عن أصحابها.

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