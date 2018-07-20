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برلمان

نائب ينتقد تجاهل البرلمان في التعاقدات المبرمة من قبل الصحة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:02 ص
النائب محمد الشوري،
النائب محمد الشوري، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشوري، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن وزارة الصحة لا تعانى من أي نقص فى الأمصال واللقاحات، مؤكدا أنها متوفرة فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأضاف "الشوري" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سعر تعاقد وزارة الصحة مع شركات خاصة لتوفير الامصال واللقاحات كبير جدا، وينبغي أن نتعاقد وفق احتياجاتنا فقط، معربا عن أسفه فى عدم رجوع وزارة الصحة إلى اللجنة فى التعاقدات التى تبرمها.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش تعاقد وزارة الصحة بخصوص توفير الأمصال واللقاحات.

كان مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.

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