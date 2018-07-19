الحاجة سعدية من منزلها: أشكر الرئيس السيسي.. وحفظ الله مصر.. فيديو وصور

وجهت الحاجة سعدية عبد السلام 74 عاما، ضحية العمرة المزيفة، الشكر لكل من ساندها ووقف بجوارها فى أزمتها قائلة: "شكرا لكم جميعا فقد كنتم لى سندا كبيرا فى أزمتى".



وأضافت قائلة: "إحساس مؤلم ما تعرضت له وأنا اتعامل بحسن نية مع شخص اعتبرته ابنى ورغم ذلك استغل طيبتى وأعطانى حقيبة بدعوى توصيلها لزوجة شخص سعودى وتورطت فى قضية لا علاقة لى بها وأنا كان كل همى ان أؤدي مناسك العمرة وتعرضت لذلك الظلم لحكمة يعلمها الله وعوضنى الله بحب جارف من الجميع".



ووجهت الشكر للرئيس السيسى والسفير المصرى بالمملكة والسفير السعودى بالقاهرة على مساندتها ودعمها قائلة: "حفظ الله مصر والرئيس السيسى وجعل الله مصر بلد امن وأمان دائم".