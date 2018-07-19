محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور

شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على ضرورة التنسيق بين وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء بالمحافظة لسرعة دراسة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.



كما أكد محافظ الغربية على أنه يقوم بفحص كثير من الحالات الإنسانية الصعبة التى تحتاج إلى مساعدة مالية أو صحية ويعطى توجيهاته على الفور إلى الجهات المسئولة بتوفير هذه المساعدات لأصحابها.



جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقد اليوم بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة حيث أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة القوى العاملة بالغربية بتوفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لبعض خريجى الجامعات وبعض الحالات الإنسانية كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية بتقديم عدد من المساعدات المالية الإستثنائية لبعض الحالات التى لاتدخل ضمن برنامج تكافل وكرامة لحين إستيفائها شروط البرنامج وكذلك سرعة صرف معاش تكافل وكرامة للحالات الإنسانية المستوفية للشروط كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتوفير تروسيكل لحالة إنسانية من ذوى الحالات الخاصة .



كما أصدر توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية لحل مشكلة قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات والمتمثلة فى ضعف مياه الشرب بالقرية وذلك عن طريق توفير مواسير بقطر 4 بوصات وبطول 48 مترا لربط خط مياه شارع محب بشارع داير الناحية للقضاء على المشكلة نهائيًا كما وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بالتنسيق مع مسئولى شركة الكهرباء لإنهاء إجراءات نقل عداد الكهرباء لمخبز نصف آلى لأحد المواطنين بعد استيفاء الشروط اللازمة.



وفى ختام اللقاء وجه محافظ الغربية الجهات المعنية بحل مشاكل المواطنين بدراسة المشكلة والعمل على حلها جذريًا.



حضر اللقاء المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء المعنيين بحل مشاكل المواطنين.