ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:33 م
صدى البلد
أحمد على
شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على ضرورة التنسيق بين وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء بالمحافظة لسرعة دراسة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

كما أكد محافظ الغربية على أنه يقوم بفحص كثير من الحالات الإنسانية الصعبة التى تحتاج إلى مساعدة مالية أو صحية ويعطى توجيهاته على الفور إلى الجهات المسئولة بتوفير هذه المساعدات لأصحابها.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقد اليوم بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة حيث أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة القوى العاملة بالغربية بتوفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لبعض خريجى الجامعات وبعض الحالات الإنسانية كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية بتقديم عدد من المساعدات المالية الإستثنائية لبعض الحالات التى لاتدخل ضمن برنامج تكافل وكرامة لحين إستيفائها شروط البرنامج وكذلك سرعة صرف معاش تكافل وكرامة للحالات الإنسانية المستوفية للشروط كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتوفير تروسيكل لحالة إنسانية من ذوى الحالات الخاصة .

كما أصدر توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية لحل مشكلة قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات والمتمثلة فى ضعف مياه الشرب بالقرية وذلك عن طريق توفير مواسير بقطر 4 بوصات وبطول 48 مترا لربط خط مياه شارع محب بشارع داير الناحية للقضاء على المشكلة نهائيًا كما وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بالتنسيق مع مسئولى شركة الكهرباء لإنهاء إجراءات نقل عداد الكهرباء لمخبز نصف آلى لأحد المواطنين بعد استيفاء الشروط اللازمة.

وفى ختام اللقاء وجه محافظ الغربية الجهات المعنية بحل مشاكل المواطنين بدراسة المشكلة والعمل على حلها جذريًا.

حضر اللقاء المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء المعنيين بحل مشاكل المواطنين.
محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن: كاناريا يغرد في سموحة

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

انفجار ضخم وسحب دخان في مانهاتن.. فيديو

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

الحاجة سعدية من منزلها: أشكر الرئيس السيسي.. وحفظ الله مصر.. فيديو وصور

ريم البارودي: لا تقحموا اسمي في طلاق مي سليم ووليد فواز

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة إقالة ديشامب وقيادة زيدان للمنتخب

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

فيديو

في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص
نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: نفتخر بعلاقتنا مع مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Life Itself للعرض في سبتمبر المقبل.. فيديو
نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟