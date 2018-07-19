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إيرباص تختبر للمرة الأولى طائرة الشحن بيلوجا اكس إل المصممة على شكل حوت عملاق

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:32 م
طائرة الشحن بيلوجا
طائرة الشحن "بيلوجا اكس إل"
أ ش أ
أجرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم/الخميس/ أول رحلة تجريبية لطائرة الشحن الجديدة المصممة على شكل حوت أبيض عملاق من طراز "بيلوجا إكس إل" وذلك في بلدة "بلانياك" بجنوب غرب فرنسا.

وأقلعت الطائرة وسط تصفيق حاد من نحو 10 آلاف شخص من موظفي إيرباص والشركات الوسيطة وكذلك مدير برنامج "بيلوجا إكس إل" برتران جورج.

واستغرقت الرحلة التجريبية نحو 4 ساعات حيث حلقت الطائرة التي اطلق عليها اسم "الحوت الأبيض" فوق منطقة "البيريني" والمتوسط قبل أن تعود إلى مدينة تولوز حيث مقر شركة إيرباص.

وقد أكد مدير برنامج "بيلوجا إكس إل" الحاجة لهذه الطائرة لتلبية متطلبات زيادة وتيرة الإنتاج للطائرة طويلة المدى من الجيل الحديث.

ومن المقرر أن تحل طائرة "أي 330-743 بيلوجا إكس إل" تدريجيا محل الطراز "بيلوجا إس تي" اعتبارا من عام 2019 لنقل الأجزاء الكبيرة التابعة لطائرات إيرباص، من مواقع التصنيع المختلفة في أوروبا إلى خطوط التجميع النهائية في تولوز وهامبورج وتيانجين.

يذكر أن إيرباص أطلقت برنامج "بيلوجا" طائرة "الحوت الأبيض" في 2014 ومن المقرر أن يتم تصنيع خمس طائرات من طراز "بيلوجا إكس إل".

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