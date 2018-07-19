ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركيا تندد بقانون الدولة القومية اليهودية في إسرائيل وتصفه بالعنصري

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:17 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
رويترز
اتهمت تركيا إسرائيل اليوم الخميس بمحاولة إقامة "دولة فصل عنصري" ونددت بقانون جديد يعلن أن اليهود فحسب هم من لهم حق تقرير المصير في البلاد بوصفه قانونا "عنصريا".

ودعا متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المجتمع الدولي "إلى الرد على هذا الظلم الذي يحدث أمام أعين العالم بأكمله" بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون "الدولة القومية" اليوم الخميس الأمر الذي أغضب الأقلية العربية في البلاد.

ولطالما كانت هناك خلافات بين تركيا وإسرائيل بشأن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ووضع القدس. ودعا إردوغان إلى عقد قمة لزعماء المسلمين مرتين خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتقد المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين ما وصفه بأنه "هذا الإجراء العنصري الذي يصل إلى حد إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه ماديا وقانونيا".

وفي سلسلة من التغريدات كرر كالين أيضا اعتراضات تركيا على بناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة. وقال "نرفض مساعي الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فصل عنصري".

وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني عن قلقها، قائلة إن القانون يعقد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأقر البرلمان الإسرائيلي القانون الرمزي إلى حد بعيد، الذي دعمته الحكومة اليمينية، بعد أشهر من الجدل السياسي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".

وانتقدت وزارة الخارجية التركية القانون أيضا.

وقالت في بيان "تحديد حق تقرير المصير بأنه حق ممنوح لليهود فقط هو نتيجة لعقلية عنصرية عفا عليها الزمن".

ترشيحاتنا

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور

إبراهيم سعيد يسخر من اتحاد الكرة بسبب المدير الفني

الزمالك يكشف سر خطاب فيفا بمنع القيد لفترتين

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

تعرف على مواعيد بطولات كأس السوبر حول العالم

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

شعبة الدخان تكشف حقيقة إنتاج سجائر لمحدودي الدخل

انريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا: تطوير صفوف الفريق

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

صحيفة: العالم ينتظر لعنة التابوت المصري وظلام الـ100 عام

ليستر سيتي يوافق على المقابل المادي لشراء داني ورد حارس ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

فيديو

في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص
نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: نفتخر بعلاقتنا مع مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Life Itself للعرض في سبتمبر المقبل.. فيديو
نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟