تركيا تندد بقانون الدولة القومية اليهودية في إسرائيل وتصفه بالعنصري

اتهمت تركيا إسرائيل اليوم الخميس بمحاولة إقامة "دولة فصل عنصري" ونددت بقانون جديد يعلن أن اليهود فحسب هم من لهم حق تقرير المصير في البلاد بوصفه قانونا "عنصريا".



ودعا متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المجتمع الدولي "إلى الرد على هذا الظلم الذي يحدث أمام أعين العالم بأكمله" بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون "الدولة القومية" اليوم الخميس الأمر الذي أغضب الأقلية العربية في البلاد.



ولطالما كانت هناك خلافات بين تركيا وإسرائيل بشأن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ووضع القدس. ودعا إردوغان إلى عقد قمة لزعماء المسلمين مرتين خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وانتقد المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين ما وصفه بأنه "هذا الإجراء العنصري الذي يصل إلى حد إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه ماديا وقانونيا".



وفي سلسلة من التغريدات كرر كالين أيضا اعتراضات تركيا على بناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة. وقال "نرفض مساعي الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فصل عنصري".



وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني عن قلقها، قائلة إن القانون يعقد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأقر البرلمان الإسرائيلي القانون الرمزي إلى حد بعيد، الذي دعمته الحكومة اليمينية، بعد أشهر من الجدل السياسي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".



وانتقدت وزارة الخارجية التركية القانون أيضا.



وقالت في بيان "تحديد حق تقرير المصير بأنه حق ممنوح لليهود فقط هو نتيجة لعقلية عنصرية عفا عليها الزمن".