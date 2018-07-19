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نجل عبدالناصر: أشكر الرئيس على صك عملة تذكارية بصورة والدي

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:56 م
الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
هاني حسين
وجه المهندس عبدالحكيم، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على صك عملة تذكارية للراحل ناصر.

وأضاف " عبد الناصر " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "من حملوا صور جمال عبد الناصر في ثورة 25 يناير، هم من حملوا صور جمال عبد الناصر في ثورة 30 يونيو للتصدي للجماعة الإرهابية وإزاحتها من حكم مصر.

وتابع: "الشعب اراد أن تعود مصر إلى أهلها.. وثورة 23 يوليو مستمرة وباقية، وجمال عبد الناصر مازال حاضرا حتى الآن".

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