نجل عبدالناصر: أشكر الرئيس على صك عملة تذكارية بصورة والدي

وجه المهندس عبدالحكيم، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على صك عملة تذكارية للراحل ناصر.



وأضاف " عبد الناصر " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "من حملوا صور جمال عبد الناصر في ثورة 25 يناير، هم من حملوا صور جمال عبد الناصر في ثورة 30 يونيو للتصدي للجماعة الإرهابية وإزاحتها من حكم مصر.



وتابع: "الشعب اراد أن تعود مصر إلى أهلها.. وثورة 23 يوليو مستمرة وباقية، وجمال عبد الناصر مازال حاضرا حتى الآن".