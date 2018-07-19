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اقتصاد

نتائج ضعيفة تدفع الأسهم الأوروبية للنزول من أعلى مستوياتها في شهر

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:15 م
صدى البلد
رويترز
توقف اتجاه صعودي للأسهم الأوروبية اليوم الخميس بفعل نتائج ضعيفة من بضع شركات وهبوط في أسعار المعادن، وهو ما دفع السوق للتراجع.

ومع وصول موسم النتائج الفصلية للشركات إلى ذروته، أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2 بالمئة متراجعا من أعلى مستوى في شهر الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على نتائج متباينة للشركات.

وانخفض سهم بوبليسيس الفرنسية للدعاية والإعلان 8.8 بالمئة بعد هبوط غير متوقع في مبيعات الربع الثاني ناتج عن أداء ضعيف لوحدتها لاتصالات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ودفعت خسائر بوبليسيس أسهم منافستها البريطانية دبليو.بي.بي للتراجع حوالي 3 بالمئة، ليغلق مؤشر قطاع الاعلام على خسارة قدرها 1.4 بالمئة.

وتذبذبت أسهم عملاق برامج الكمبيوتر ساب، أكبر شركة للتكنولوجيا في أوروبا، بين الصعود والهبوط قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 3.5 بالمئة. وأظهرت نتائجها للربع الثاني نموا أضعف من المتوقع للتراخيص رغم أنها رفعت توقعاتها.

وهبط مؤشر أسهم شركات الموارد الأساسية 1.6 بالمئة مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع عودة أسعار المعادن إلى الهبوط بعد تماسك مؤقت.

وإجمالا، فإن المستثمرين متفائلون بموسم أرباح الشركات الأوروبية التي من المتوقع أن تسجل نموا أقوى من الربع الأول.

وبين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس، جاء سهم إلياد الفرنسية للاتصالات في المقدمة مع صعوده 7.4 بالمئة بفعل أنباء بأن الشركة وصلت إلى مليون مشترك في إيطاليا وستمدد عرضها المنخفض التكلفة.

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