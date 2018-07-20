أفضل ساعة لحدوث الحمل والأشهر المثالية خلال العام

كشفت دراسة أجريت في مستشفى جامعة زيورخ عن الأوقات التي تكون فيها فرص الحمل مرتفعة للغاية وفي التفاصيل، فقد تبين أن عملية التبويض تكون أكثر نشاطاً في الساعات الأولى من اليوم أي قبل الساعة 7:30 صباحاً وفقا لـ "ميرور البريطانية "



وقد أتت هذه النتائج بعد دراسة حالة أكثر من 7 آلاف رجل يخضعون لعلاج الخصوبة وتتراوح أعمارهم بين الـ 25 والـ 40 سنة.



وأشارت الدراسة إلى أن التحاليل أجريت لمعرفة مدى نشاط الحيوانات المنوية وعددها، وتوصلت الى هذه الحقيقة كما أن الأشهر المثالية للحمل هي الربيعية أي مارس ، ابريل ، مايو .