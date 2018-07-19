أمانى الطويل: هناك تحولات فى القرن الإفريقى

قالت الدكتور أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان فى هذا التوقيت تأتي تزامنا مع توقيع اتفاقية "السلام لجنوب السودان"، مؤكدة على الاهتمام المصرى بهذه الاتفاقية.



وأوضحت أمانى الطويل خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن أبرز القضايا الأفريقية المشتركة المتوقع مناقشتها، ما يرتبط بسد النهضة ومنظومة الأمن فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المصالحة الإثيوبية الإريترية الأخيرة سوف تسفر عنها تحولات فى القرن الإفريقى ومن المهم ترتيب أوراق الدولتين مصر والسودان.



وأضافت "أمانى الطويل" أنه من المفترض خلال القمة المصرية السودانية أن يتم رفع حظر تصدير المنتجات المصرية للسودان ومناقشة سبل التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية بالسودان، إضافة إلى تصدير الكهرباء المنتجة بمصر للسودان لسد عجز الكهرباء هناك.

