بالأسعار.. دليلك السياحى لقضاء إجازتك بالفيوم.. فيديو وصور

محافظة الفيوم مقصد سياحى متفرد بطبيعته يبعد عن القاهرة بـ100كيلو متر اشتهر اسمها بالواحة الخضراء تنعم بعبق الطبيعة الساحرة فى مزاراتها السياحية لتعود بنا للماضى الجميل يستطيع القادم من القاهرة أن يصل ليقضى إجازتة بسهولة فكل الطرق تؤدى إليها و حرصا على تقديم معلومات سياحية كدليل استرشادى لسياحة الفيوم نرصد معلومات هامة تتنوع بين المقاصد المتاحة للزيارة وأسعارها..



«الطريق إلى الفيوم بـ 7جنيهات»



حين تقرر خوض مغامرتك السياحية منفردا سيتجه تفكيرك ماهى وسيلة المواصلات ونؤكد لك أن هناك العديد من الاختيارات أبرزها التوجه إلى موقف المنيب الكبير لسيارات الأجرة وأتوبيسات النقل العام وموقف القللى برمسيس وموقف عبود ثم موقف نادى الرماية للقادم إلى الفيوم والعودة للقاهرة والمواقف تعمل على مدار الـ 24 ساعة بأجرة موحدة 21 جنيه للفرد تصل خلال ساعة وربع إلى مدينة الفيوم وهناك أيضا القطار من محطة باب الحديد برمسيس ومحطة الجيزة بأجرة موحدة 7 جنيهات للفرد تصل للفيوم بعد ساعتين من استقلاله.



«أبرز أماكن الزيارات»



أول الأماكن التى ستقع عيناك عليها أثناء وصولك مدينة الفيوم السواقى الموجودة فى ميدان الثورة وسواقى الهدير التى غنت لها كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب ثم تنتقل الى موقف سنهور بمدينة الفيوم عن طريق سيارة سرفيس بجنيه وربع لتستقل لتصل إلى منطقة عين السيليين السياحية المليئة بأشجار الفواكه المثمرة من المانجو تستيطع أن تذوقها طازجة و"مقطوفة فى التو" من الأشجار بأسعار تتراوح مابين 10:15 جنيه للكيلو الواحد.



«أسعار الفنادق ورحلة قارون»



ثم تستقل بعد ذلك سيارة أجرة بجنيهين لتصل إلى بحيرة قارون أولى المحميات الطبيعية بالمحافظة وبمصر حيث يوجد بها كافيهات ومنتجعات سياحية وفنادق منها فندق بانوراما شكشوك وفندق القوات المسلحة والواحة والأوبرج بالإضافة إلى فندق كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم الذى يحتوى على 3 حمامات سباحة ومليء بأنواع مختلفة ورائعة من نباتات وزهور الزينة وأسعار هذه الفنادق تبدا من 300 جنيه الى 900 جنيه بالإفطار للحجرة للمبيت عن اليوم الواحد ويمكنك استقلال أحدى المراكب فى رحلة داخل أعماق بحيرة قارون ب10 جنيهات للفرد الواحد.



«وجبة سمك بـ35 جنيها»



وأذا كنت من هواة أكل الأسماك بكافة أنواعها والجمبرى الجامبو أوالبركاوى فتتوجه الى قرية شكشوك على كورنيش بحيرة قارون , حيث مطاعم أالاسماك التى تنافس نظيرتها فى الأسعار ومذاق الطعام , حيث تتراوح الوجبات مابين 35 : 70 جنيها للوجبة الواحدة , خاصة أنك تختار الأسماك بنفسك قبل طهيها لتأكلها سنجارى أو مشوى أو مقلى .



«رحلة عبر 43 مليون سنة بوادى الحيتان »



ثم تواصل رحلتك الى شلالات وادى الريان التى تبعد عن بحيرة قارون بحوالى 50 كيلو مترات , وبحيرة وادى الريان والتى تتوسط الصحراء الغربية بشلالاتها التى لامثيل لها بمصر كما يتواجد بنفس المنطقة متحف الحفريات الأول من نوعه بالشرق الأوسط والذى يحوى بداخلة حيتان متحجرة عمرها يفوق الخيال عمر الحيتان 43مليون سنه جيولوجى كما تتواجد بالمحافظة واطرافها سواقى الهدير والذى يعود عمرها لعصر العمارنه وغيرها من الاهرامات مثل هرم اللاهون والمسله التى تزين ميدان المسله بمدخل المحافظة طريق القاهرة كما يتواجد قصر قارون على ساحل البحيرة ومدينة ماضى الاثرية وغيرها من المناطق الجميلة والتى تتزين بها محافظة الفيوم مثل قرية تونس والتى تقع على ساحل بحيرة قارون بفنادقها الجميلة وتراثهاا التاريخى .



«قرية تونس السياحية»



وبعد العودة من وادى الريان يمكنك التجول لساعات فى منطقة قرية تونس السياحية فهى إحدى القرى السياحية المشهورة بورش صناعة الخزف ومظاهرها الخلابة والتى تقيم فيها الفنانة السويسرية إيفيلين بيوريه التى تبعد حوالى 55 كيلو مترا عن مدينة الفيوم وتتبع مركز يوسف الصديق حولتها الصدفة من قرية ريفية بسيطة شديدة الفقر الى قبلة للجمال والفن والطبيعة الخلابة يتجه إليها عشاقها من جميع أنحاء العالم وأجبرت العديد منهم على ترك بلادهم من دول العالم الأول ليقيمون فيها.



حيث توجد فنادق داخل القرية يتراوح أسعار الليلة مابين 400 إلى 600 جنيه للحجرة فردين شاملة الإفطار ويوجد وجبة غداء مشهورة بقرية تونس مثل فندق زاد النخيل وزاد المسافر مكونة من البط الفيومى والملوخية الخضرا ء.



وتتجول أيضا داخل البازارات الموجودة بالقرية وأشهرهم بازار أيفلين السويسرية وبازا نادية التى شاركت فى العديد من المعارض خارج مصر بالدول الاوربية والعربية .



« معبد قصر قارون»



ثم تتوجه بعد ذلك لزيارة معبد قصر قارون كما يذكر في المصادر الأثرية هو معبد من العصر اليونانى الرومانى وخصص لعبادة الإله سوبك و"ديونيسيوس" إله الخمر والحب "عند الرومان" ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له.



وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها اقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت

إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الاثار والتى أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبد في هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.



ثم تعود بعد ذلك الى موقف الفيوم القاهرة أو محطة سكك حديد الفيوم لتستقل اى وسيلة مواصلات لتعود بها مرة ثانية إلى القاهرة ب 21 جنيها للسيارة الأجرة و7 جنيهات أجرة الفرد بالقطار إلى القاهرة .

