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نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:36 م
الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
هاني حسين
قال المهندس عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن جماعة الإخوان كانت تتآمر على مجلس قيادة الثورة وكانت تحاول أن تغتال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معلقا على حادث المنشية: "كنا متواجدين في الإسكندرية وكان هناك حركة غير طبيعية وعندما سألت تبين ان التكثيف الأمني كان بسبب معلومات تؤكد تآمر الإخوان ومحاولة اغتيالهم لوالدي".

وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وجه جماعة الإخوان القبيح تم كشفه للشعب المصري بأكمله.

وتابع: "يوم النكسة في 1967 عاد والدي من القيادة، وعندما دخلت عليه غرفته شعرت أن جبلا فوق رأسه".

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