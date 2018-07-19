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ديني

خالد الجندي: ليس كل من يتحدث القرآن والحديث حجة على الإسلام

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:56 م
صدى البلد
محمد شحتة
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الإساءة للإسلام بسبب سلوك بعض المنتسيبين له، أو شيوخه، مشيرا إلى أن ليس كل من يتحدث القرآن والحديث يكون حجة على الإسلام.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه يتحدث اليوم عن هذه الأزمة لمعالجة ما يدور الآن فى المجتمع، منوها أنه ينبغي علينا ألا نسيء للإسلام بتصرفات بعض شيوخه أو دعاته، أو المنتسبين له، وأن الأشخاص تزول وتتغير، ولا يجوز نسب الإسلام لهم.

وأشار إلى أن الأشخاص ينسبون للإسلام ولا ينسب الإسلام إلى أشخاص.

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