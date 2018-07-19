1.6 مليون جنيه لإنشاء ساحة انتظار سيارات الطلاب بجامعة سوهاج

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مظلات ساحة الانتظار الخاصة بسيارات الطلاب داخل مقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.



وقال رئيس الجامعة ان فكرة انشاء المظلات الخاصة بالساحة جاءت لحماية سيارات الطلبة والطالبات من الانتظار خارج الجامعة، وكذلك ايضا لحمايتها من اشعة الشمس.



وأضاف عزيز ان تكلفة ساحة الانتظار والمظلات مليون و600 الف جنيه، تسمح بانتظار 80 سيارة.



من الجدير بالذكر ان سيارات الطلاب مسموح فقط لها بالدخول لمقر الجامعة الجديدة للتوجه الي تلك الساحة وتركها، وعدم السير بها في طرقات وشوارع الجامعة المختلفة.

