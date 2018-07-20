4 أغسطس.. الفصل الدراسي الثاني للتأهيل التربوي بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الإجتماع الختامي لبرنامج التأهيل التربوي وذلك أمس الخميس بمقر الكلية بالجامعة الجديدة .



وقال عزيز إنه تمت مناقشة عدة موضوعات منها، إعفاء بعض الطلاب من جزء من المصروفات بناءا على ظروفهم الحياتية، والموافقة على شراء بعض الأجهزة التي تحتاجها الكلية لخدمة العملية التعليمية.



وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران، المشرف على الكلية أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للمستويين الثالث والرابع بالبرنامج يوم 4 أغسطس القادم، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة تفقد ماكينات التنظيف الجديدة والتي اشترتها الكلية للمحافظة على نظافة وجمال المبنى كجزء من المبادئ التربوية التي لابد من غرسها في نفوس الطلاب.



حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة البرنامج، الدكتور عماد صموئيل منسق البرنامج، عبد الصبور الحامدي أمين الكلية، رفعت كامل مدير شئون التعليم والطلاب.