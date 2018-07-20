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برلمان

مشروع قانون يقضى بالحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:52 ص
البرلمان
البرلمان
معتز الخصوصى
كشف النائب شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يعد مشروع قانون لتطبيق الأحكام الجنائية ضد السلوكيات والأفعال المخالفة للقانون فى الشارع المصرى.

وأكد "الجندى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد من تجريم العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها عدد من المصريين فى حياتهم اليومية، من أبرزها إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح التى تزهق أرواح الأبرياء، واستخدام الدراجات البخارية فى الأغراض غير المخصصة لها.

وأشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أنه سيطالب فى مشروع القانون بأن تكون العقوبة فى مثل هذه الأفعال الحبس لمدة 3 سنوات كحد أدنى، على أن تترك عقوبة الحبس كحد أقصى للقاضي، وألا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه.

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