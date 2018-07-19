روسيا والصين تؤخران مساعي أمريكية لوقف بيع منتجات بترولية لكوريا الشمالية

قال دبلوماسيون إن روسيا والصين أخرتا اليوم الخميس مساعي أمريكية لإصدار أمر من لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بوقف صادرات المنتجات البترولية المكررة لكوريا الشمالية، وطلبتا المزيد من التفاصيل عن اتهام أمريكي لبيونجيانج بانتهاك الحد المسموح به من تلك الواردات.



وأضاف الدبلوماسيون أن بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة قالت للجنة المؤلفة من 15 عضوا إنها "تفحص بدقة هذا الطلب وتطلب معلومات إضافية عن كل حالة نقل ’غير قانوني’ للمنتجات البترولية".



ودعمت الصين طلب المعلومات الإضافية.