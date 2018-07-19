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رياضة

كازورلا: سعيد بالعودة للملاعب بعد طول غياب بسبب الإصابة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:39 م
صدى البلد
رويترز
قال سانتي كازورلا لاعب وسط فياريال المنافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم إن عودته للملاعب بعد غياب 21 شهرا بسبب الإصابة "حدث استثنائي وفريد".

وكان الأطباء قد أخبروا لاعب أرسنال السابق، الذي خضع لثماني عمليات جراحية لإصابة متكررة في الكاحل، انه سيكون محظوظا إذا تمكن من استعادة قدرته على المشي بصور طبيعية ناهيك عن العودة إلى اللعب على الصعيد الاحترافي.

وقال الاسباني كازورلا عقب عودته الثلاثاء الماضي بعد 636 يوما قضاها بعيدا عن الملاعب منذ أكتوبر 2016 حين شارك بديلا في الشوط الثاني مع فياريال الذي كان يخوض مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد "استعادة الشعور بأنني لاعب كرة قدم حدث فريد".

وبعد عملية إعادة تأهيل مكثفة عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما الشهر الماضي إلى فياريال ناديه السابق لفترة تجريبية بعد انتهاء ارتباطه بارسنال.

وقال في تصريح للموقع الرسمي لفياريال على الإنترنت "دفء المشاعر من جانب الجميع خلال هذه الفترة سيبقى معي إلى الأبد.

"منحني المشجعون القوة وكانوا موجودين في جميع الأوقات العصيبة".

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