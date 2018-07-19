فنون شعبية أسيوط تمثل مصر بالمهرجان الثقافي الصيفي بتونس

تغادر فرقة أسيوط للفنون الشعبية - غدًا الجمعة - الى دولة تونس الشقيقة للمشاركة بالمهرجان الثقافي الصيفي، والمقام في الفترة من 20 الى 29 يوليو الجاري بدعوة من العلاقات الثقافية الخارجية. صرح بذلك مجدي حسين مدير الفرق الفنية بأسيوط.



وقال مدير الفرق الفنية بأسيوط، إن الفرقة تجسد مختلف روافد الفن الشعبي المصري في رقصاتها، وتعد تلك المشاركة الثامنة للفرقة دوليًا فقد سبق أن مثلت الفرقة مصر في أكثر من مهرجان دولي بدول بلغاريا والمكسيك والصين ومقدونيا والأردن الشقيق.



وأشار " حسين " الى أن الفرقة تستعد ايضًا للمشاركة بالمهرجان البرتغالي " تيراسيرا " الدولي بدولة البرتغال خلال شهر أغسطس القادم.