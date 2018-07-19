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تعليم

جامعة سوهاج تتعاقد لشراء برنامج الكتروني لإدارة المخازن

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:39 م
جامعة سوهاج تتعاقد
جامعة سوهاج تتعاقد لشراء برنامج الكتروني لإدارة المخازن
خالد رياض
صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بانه تم التعاقد مع جامعة المنصورة لشراء برنامج الكتروني لإدارة المخازن والعهد وتطبيقه بالجامعة، الأمر الذي سيقوم بتسهيل الإجراءات الورقية وتحويلها إلى نظام الكتروني يساهم في سرعة الانجاز ودعم اتخاذ القرار من خلال شبكة الإنترنت.

جاء ذلك بعد زيارة فريق مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة مع مسئولي المخازن بالإدارة المركزية والمستشفيات الجامعية وعدد من المبرمجين برئاسة الدكتور محمود ابو العز مدير المركز بالجامعة، لمركز تقنية الأتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة للأطلاع على كيفية استخدام البرنامج.

وقال الدكتور محمود ابو العز أن النظام يتيح العديد من المزايا والتسهيلات الإجرائية حيث التعامل مع أكثر من مخزون إدخال أى عدد من الموردين لكل مخزن، و تقسيم الأصناف إلى مجموعات والتعامل معها من خلال الإدخال أو التعديل أو البحث، امكانية ارجاع الأصناف و تكهينها و عمل محاضر الاستهلاك و الفصل و التركيب، مع ضمان السرية التامة للبيانات بحيث يوجد لكل مستخدم حساب خاص بكلمة مرور مع صلاحيات محددة.

واكد أن الجامعة تٌعد خطة لتدريب فريق متخصص على كيفية استخدام النظام الإلكتروني الجديد لميكنة جميع المخازن بالجامعة .

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