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سفير الخرطوم بالقاهرة: سعادة شعبية بزيارة الرئيس السيسى للسودان

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:34 م
صدى البلد
أسامة علي
قال عبد المحمود عبدالحليم سفير السودان بمصر أنه تم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بالخرطوم رسميا وشعبيا ، مؤكدا على السعادة الشعبية بزيارة الرئيس السيسى للسودان .

وأكد السفير خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة" أنه خلال دقائق ستبدأ المفاوضات بين الرئيسين.

تجدر الاشارة إلى أنه من المقرّر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن"، والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات، وأن تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي، وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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