ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:25 م
صورة لزيارة الرئيس
صورة لزيارة الرئيس السيسي للسودان اليوم
محمد عبد المنعم
ينشر موقع صدى البلد الإخباري صور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي السودان.

وقد أقام الرئيس السوداني عمر البشير مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي أثناء وصول الرئيس للخرطوم.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارته للسودان، حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "سعادتي بالغة بزيارتي للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تأتي في إطار توطيد الروابط الأخوية بين البلدين وامتدادا لمسيرة التشاور والتنسيق الدائمة بين البلدين علي كافة الاصعدة".

ومن المقرّر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن"، والتعاون في مواجهة الإرهاب.

وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات، وتتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل مسارات التعاون الثنائي، وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان
ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان
ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان
ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان
ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف سر خطاب فيفا بمنع القيد لفترتين

رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة إقالة ديشامب وقيادة زيدان للمنتخب

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

حماس تبلغ مصر موافقة الحركة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

أحمد حسن ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

كوكا يوجه رسالة ساخرة وينشر صوره له من أحد الشواطئ

شاهد .. لحظة وصول قرينة الرئيس السيسي للسودان

شاهد .. محمد صلاح يجدف في قارب مطاطي بجزر المالديف

ريال مدريد يقدم فينيسيوس لوسائل الإعلام .. غدا

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

فيديو

في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص
نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: نفتخر بعلاقتنا مع مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Life Itself للعرض في سبتمبر المقبل.. فيديو
نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟