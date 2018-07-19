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أخبار البلد

شاهد .. لحظة وصول قرينة الرئيس السيسي للسودان

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:25 م
قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
محمد عبد المنعم
ينشر موقع صدى البلد الإخباري صور قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارتها للسودان.

وقد أقام الرئيس السوداني عمر البشير مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي أثناء وصول الرئيس للخرطوم.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارته للسودان، حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "سعادتي بالغة بزيارتي للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تأتي في إطار توطيد الروابط الأخوية بين البلدين وامتدادا لمسيرة التشاور والتنسيق الدائمة بين البلدين علي كافة الاصعدة".

ومن المقرّر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن"، والتعاون في مواجهة الإرهاب.

وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات، وتتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل مسارات التعاون الثنائي، وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
شاهد .. لحظة وصول قرينة الرئيس السيسي للسودان
شاهد .. لحظة وصول قرينة الرئيس السيسي للسودان
شاهد .. لحظة وصول قرينة الرئيس السيسي للسودان
شاهد .. لحظة وصول قرينة الرئيس السيسي للسودان

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