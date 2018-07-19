ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عرض فيلم Crazy Rich Asians في مصر قبل أمريكا

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:03 م
صدى البلد
محمد نبيل
ينتظر طرح الفيلم الكوميدي Crazy Rich Asians خلال منتصف شهر أغسطس المقبل فى دور العرض المصرية قبل عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور حول راشيل شو بروفيسورة أمريكية/ صينية في مجال الاقتصاد، تقرر أن تصطحب حبيبها إلى سنغافورة من أجل حضور حفل زفاف أعز أصدقائه، ومن هنا تنغمس في حياة اﻷثرياء هناك، وتكتشف أن حبيبها ينحدر من عائلة فائقة الثراء ذات ماض مظلم.

الفيلم بطولة جيما تشان، ميشيل يوه، ليزا لو ، كين جيونج ، هنري جولدينج.

ترشيحاتنا

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ناسا تكتشف نجما يدمر كواكب درب التبانة لأول مرة

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

أحمد حسن ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة إقالة ديشامب وقيادة زيدان للمنتخب

50 ألف فرانك سويسري غرامة على اتحاد الكرة من فيفا لهذا السبب

صلاح يهرب من الضغوط إلى هناك.. 4 أسئلة تشرح تكلفة السفر والإقامة في المالديف .. صور

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

تعرف على والدة الطفلتين المعنفتين في السعودية وتفاصيل الواقعة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

فيديو

البشير: ربط سكك حديد مصر والسودان وزيادة الطرق البرية.. فيديو
أمانى الطويل: هناك تحولات فى القرن الإفريقى
وزير الأوقاف: الزي الإسلامي ليس الجلباب.. فيديو
الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو
البشير: الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟