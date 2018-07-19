عرض فيلم Crazy Rich Asians في مصر قبل أمريكا

ينتظر طرح الفيلم الكوميدي Crazy Rich Asians خلال منتصف شهر أغسطس المقبل فى دور العرض المصرية قبل عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتدور حول راشيل شو بروفيسورة أمريكية/ صينية في مجال الاقتصاد، تقرر أن تصطحب حبيبها إلى سنغافورة من أجل حضور حفل زفاف أعز أصدقائه، ومن هنا تنغمس في حياة اﻷثرياء هناك، وتكتشف أن حبيبها ينحدر من عائلة فائقة الثراء ذات ماض مظلم.



الفيلم بطولة جيما تشان، ميشيل يوه، ليزا لو ، كين جيونج ، هنري جولدينج.