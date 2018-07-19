وزارة الشباب والرياضة تنعى سيف العماري

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية سيف العماري أمين صندوق نادي الزمالك الاسبق الذى وافته المنية اليوم داعين الله سبحانه وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وتقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة الجمعة غدا ويقام سرادق العزاء يوم الإثنين المقبل بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

