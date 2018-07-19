ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجدى إسحاق رئيسا لشركتي إيروتيل وإيماك للخدمات السياحية

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:13 م
مجدي اسحاق
مجدي اسحاق
نورهان خفاجي
أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قرارًا اليوم بتعيين المحاسب مجدي إسحاق عازر، رئيسًا لمجلس إدارة شركة إيروتيل للخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية والعضو المنتدب لها، وكذلك رئيسا لمجلس إدارة شركة إيماك العقبة للتنمية السياحية والعضو المنتدب لها، التابعتان لوزارة الطيران المدني.

كان إسحاق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيروتيل ثم رئيسًا لشركة ميناء القاهرة الجوي ومساعدًا لرئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

صلاح يهرب من الضغوط إلى هناك.. 4 أسئلة تشرح تكلفة السفر والإقامة في المالديف .. صور

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

ريم البارودي: لا تقحموا اسمي في طلاق مي سليم ووليد فواز

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة فوربس لنجوم الرياضة العرب

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

ليستر سيتي يوافق على المقابل المادي لشراء داني ورد حارس ليفربول

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

صواريخ روسيا المرعبة مستعدة لمناورات الناتو قرب الحدود..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

فيديو

البشير: ربط سكك حديد مصر والسودان وزيادة الطرق البرية.. فيديو
أمانى الطويل: هناك تحولات فى القرن الإفريقى
وزير الأوقاف: الزي الإسلامي ليس الجلباب.. فيديو
الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو
البشير: الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟