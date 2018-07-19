مجدى إسحاق رئيسا لشركتي إيروتيل وإيماك للخدمات السياحية

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قرارًا اليوم بتعيين المحاسب مجدي إسحاق عازر، رئيسًا لمجلس إدارة شركة إيروتيل للخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية والعضو المنتدب لها، وكذلك رئيسا لمجلس إدارة شركة إيماك العقبة للتنمية السياحية والعضو المنتدب لها، التابعتان لوزارة الطيران المدني.



كان إسحاق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيروتيل ثم رئيسًا لشركة ميناء القاهرة الجوي ومساعدًا لرئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.