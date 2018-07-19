الجيزة تنهي استعدادات المدارس اليابانية للعام الدراسي.. أحدث المكتبات والمعامل والوسائل التكنولوجية لتعليم الأطفال.. صور

تعليم الجيزة:

المدارس جاهزة بأحدث الوسائل لاستقبال الطلاب

تجربة المدارس اليابانية ستحقق طفرة في التعليم

لا بديل عن تكاتف الجهود لإنجاح التجربة

نسعى لنقل الخبرات اليابانية لخلق نظام تعليمي متميز

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعدادات المدارس المصرية اليابانية بالمحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2018/ 2019، والتي تم تجهيزها بأحدث المعامل والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي، بعدما شهدت المحافظة انشاء 3 مدارس مصرية يابانية، ضمن 45 مدرسة تم انشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية، لبدء تنفيذ التجربة اليابانية في التعليم المصري، واكتساب الطلاب المهارات التعليمية المختلفة داخل المدارس.وتفقدت الهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام الماضية المدرسة المصرية اليابانية بدهشور التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، إحدى المدارس اليابانية بمحافظة الجيزة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسي، معلنة انتهاء كافة التجهيزات بالمدارس اليابانية الثلاث بمحافظة الجيزة.وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن المحافظة شهدت انشاء 3 مدارس يابانية على أحدث مستوى من التشطيبات لخدمة العملية التعليمية بمحافظة الجيزة، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في التوسع في إنشاء تلك المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى انه تم انشاء مدرستين بمدينة 6 اكتوبر، إضافة إلى مدرسة اخرى بمدينة الشيخ زايد.وأوضحت أن المدارس الجديدة تضمنت قاعات رياض أطفال مجهزة على اعلى مستوى لخدمة الطفل خلال مراحل تأسيسه في التعليم، والعديد من معامل الكمبيوتر للاهتمام بالتكنولوجيا في تربية وتعليم الأطفال، إضافة إلى إنشاء العديد من المكتبات وتوفير مختلف أنواع الكتب والعلوم لمساعدة الاطفال على اختبار نوع العلوم التي يقبلون عليها وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم في تلك العلوم، مشيرة إلى ان تلك المدارس قادرة على خلق نظام تعليمي متميز وتحقيق طفرة تعليمية.ووجهت بضرورة تعاون الجميع مع الوزارة لإنجاح تجربة المدارس اليابانية في مصر، ونقل الخبرات التعليمية من الجانب اليابانى، إضافة إلى الخبرات التعليمية المصرية ليصبح نظام الدراسة نظامًا تعليميًا متميزًا لدعم وتكوين شخصية طلابية قادرة على مواجهة العصر لما فيه من ابتكار وتجدد.وحول إمكانية التوسع في أعداد تلك المدارس داخل محافظة الجيزة، قالت إن وزارة التربية والتعليم تسعى لإحداث نقلة كبيرة في العملية التعليمية في من خلال وضع خطة للتوسع في انشاء تلك المدارس في جميع المحافظات بعد بدء المرحلة الأولى، مشيرة إلى انها تأمل زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية في جميع مدن المحافظة في ظل خطة خدمة العملية التعليمية بجميع المحافظات.