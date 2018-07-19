ملعقة من جوز الهند على معدة خاوية لمدة أسبوع تحقق معجزات

يعتبر تناول ملعقة واحدة من جوز الهند على معدة خاوية من أكثر الأمور التي تساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، وقد لا يعلم معظمنا أبرز الفوائد التي تعود على الجسم من تناول جوز الهند بصورة مستمرة لمدة أسبوع واحد على الأقل، وهو ما يجعلنا نفتقد الكثير من الفوائد الصحية.



ذكر موقع "هيلث" الأميركي، أن تناول ملعقة واحدة من جوز الهند على معدة خاوية لمدة أسبوع يساعد في تنظيف الجسم من السموم لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك فإن تناوله يساعد في التخلص من مشكلة نمو الأورام السرطانية في الجسم كونه مصدر ممتاز للمواد المضادة للأكسدة.



ووفقا للتقرير الصادر عن الموقع، فإن تناول ملعقة واحدة من جوز الهند يساعد علي التخلص من مشكلة انتفاخ المعدة وكذلك عسر الهضم لما يحتويه من ألياف طبيعية لها دور فعال في التصدي لمشكلات المعدة.