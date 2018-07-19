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700 ألف جنيه لتجديد أبراج كهرباء فى قرية الهنداو بالداخلة

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:00 م
700 ألف جنيه لإحلال
700 ألف جنيه لإحلال وتجديد أبراج كهرباء فى قرية الهنداو
محمد منصور ابوالعلمين
بدأ قطاع كهرباء الوادى الجديد فى تنفيذ عملية إحلال أبراج كهربائية ضغط عالى متهالكة فى مناطق متفرقة على امتداد طريق موط الهنداو بمدينة الداخلة بعد تعرضها للتآكل الشديد والسقوط نتيجة وجود تسريبات ورشح متراكمة من الزراعات المجاورة ومرور أكثر من 30 عاما على إنشائه.

قال مدير هندسة كهرباء الداخلة ، المهندس أيمن عبد الله، إن وزارة الكهرباء تسعى دائما لحفظ التوازن وتوفير كافة سبل الأمان لجميع المواطنين من خلال تنفيذ خطط سنوية معتمدة ومقيدة بجدول زمنى محدد لإتمام كافة عمليات الإحلال والتجديد لأبراج الكهرباء.

وأضاف عبد الله، أنه سوف يتم الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد خلال الأيام المقبلة، حرصا على رفع كفاءة الكهرباء بقرية الهنداو وتلاشى حدوث أعطال وانقطاع للتيار الكهربائى نتيجة تعرض تلك الأبراج للسقوط، من خلال إبعادها عن المناطق الزراعية حفاظا على سلامة المواطن .

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