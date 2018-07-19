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أخبار البلد

المشاط تقرر انتداب سراج الدين سعد مساعد وزير السياحة للمتابعة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:39 م
سراج سعد الدين
سراج سعد الدين
محمد الاسكندرانى
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارا وزاريا بانتداب الأستاذ سراج الدين سعد لشغل وظيفة مساعد وزير السياحة للمتابعة، واستمرار تكليفه بمهام وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

جدير بالذكر أن الأستاذ سراج الدين سعد يعمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية منذ إنشائها عام 1991، وهو يشغل حاليا منصب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وكان قبلها يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بها.

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