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أخبار العالم

الموساد يحبط محاولة إيرانيين تنفيذ عملية إرهابية في فرنسا

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" نجح في إحباط عملية إرهابية على الأراضي الفرنسية.

وأوضحت قناة "مكان" أن إخباط العملية الإرهابية تم من خلال عملية عابرة للحدود بالتعاون مع بعض اجهزة الاستخبارات الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال خلية إرهابية إيرانية يترأسها دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا.

ولفتت إلى أن الوقعة حدثت الشهر الماضي في إحدى البلدات القريبة من باريس، حيث خططت الخلية لاستهداف مؤتمر للمعارضة الإيرانية كان مقررا إقامته في البلدة الفرنسية.

وأشارت "مكان" إلى أن عملاء الموساد بالتعاون مع نظرائهم في الاستخبارات البلجيكية والفرنسية والألمانية قاموا بعمليات رصد وتعقب للخلية أدت إلى اعتقال أعضاء الخلية وفي حوزتهم اجهزة اتصال وعبوات ناسفة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألمح في وقت سابق إلى أن إسرائيل نجحت في إحباط عمليات إرهابية في فرنسا.

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