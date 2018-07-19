قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا حمل رقم «387» وينص القرار علي تحمل الوزارة كافة مصروفات الدراسات العليا للأطباء



تضمن القرار6 مواد هي: -



مادة "1": تتحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن العلمية من مواردها الذاتية رسوم ومصروفات الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان .



مادة " 2" :مع عدم الإخلال بالقواعد المرفقة بالقرار الوزاري رقم " 304" لسنة 2018 المشار اليه والذي يؤكد إلتزام عضو المهن الطبية حال رغبته الحصول علي إجازة بدون مرتب أو السفر للخارج دون قضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها بالدراسة للحصول علي الدرجة العلمية ، أن يرد المصروفات الدراسية بالاضافة الي كافة المستحقات التي تقاضاها خلال فترة التفرغ والتي تحملتها جهة العمل في سبيل حصول العضو علي الدراسات العليا وذلك عن السنوات التي لم يقضها بالعمل .



مادة " 3" : يتم سداد رسوم المصروفات الخاصة بالدراسات العليا للعضو بموجب مطالبة من الجامعات سنويا وفقالأ لبرتوكول يوقع بين وزارة الصحة والسكان وبين الجامعات وذلك بالنسبة لجميع الدراسين بكافة مراحل الدراسات العليا .



مادة" 4" : علي الدراسين ( أعضاء المهن التعليمية بوزارة الصحة والسكان) بنظام البورد المصري قواعد الزمالة المصرية ولك فيما يخص صرف المستحقات المالية من جهة عملهم الأصلية ، وفي حالة رغبة العضو الحصول علي اجازة بدون مرتب أو السفر للخارج يتم رد المصروفات الدراسية فقط دون المرتب والحوافز والمكافات الأخري التي تقاضاها والتي تحملتها جهة العمل عن السنوات التي لم يقم فيها بالعمل .



مادة "5": يتم سداد رسوم ومصروفات البورد المصري والزمالة بموجب مطالبة مجمعة من هيئة التدريب الإلزامي للأطباء والزمالة لوزارة الصحة سنويا.



مادة"6" :علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالفه .



