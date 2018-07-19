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نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:47 م
عبد الحكيم عبد الناصر
عبد الحكيم عبد الناصر
هاني حسين
قال المهندس عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والده كان يصر على تعليم أولاده، مشيرا إلى أن ما كان يتمتعون به طوال فترة توليه لرئاسة الجمهورية أمر إستثنائي، مضيفا:" تربينا على ذلك المبدأ طوال حياتنا في بيوتنا ومدارسنا".

وتابع عبد الحكيم عبد الناصر في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد": "علمنا والدى أننا مواطنين عاديين ككل المصريين.. عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. وكان بسيط في حياته الشخصية".

واستطرد: "الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يتعامل مع الجميع من أفراد الشعب المصري بالإبتسامة، وذلك سر رسوخ صورة الراحل في أذهان المواطنين"، متابعا:" وجدت التقدير لوالدي جمال عبد الناصر في كل مكان في العالم".

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