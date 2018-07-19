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رياضة

الأهلي يتعادل مع الجونة سلبيا استعدادا لـ تاونشيب

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:47 م
الأهلي
الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم
تعادل الأهلي سلبيا أمام الجونة في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم على ستاد مختار التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ولم تشهد المباراة فرصا حقيقية للتسجيل، باستثناء الضربة الحرة المباشرة التي سددها صبري رحيل، وتصدى لها حارس الجونة، وانفراد لميدو جابر من تمريرة متقنة لناصر ماهر، لكنه أهدره.

ودفع باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، في مباراة اليوم بلاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة المارد الأحمر الماضية أمام تاونشيب بطل بتسوانا، والتي انتهت لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني في العاصمة البتسوانية جبروني، يوم 28 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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