ماذا فعل رجل بـ أمه العجوز لإرضاء زوجته .. فيديو

تحقق الشرطة الصينية مع رجل اهان والدته لإرضاء زوجته بعد أن تم القبض عليه وهو يجبر أمه المسنة على تناول العشب، وفق ما أظهره فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويظهر المقطع الرجل، المنحدر من قرية في مقاطعة هونان، وهو يدخل العشب في فم والدته غصبا عنها ويرغمها على ابتلاعه.



وقالت "ديلي ميل" إن ما دفع الرجل للقيام بهذا التصرف المشين هو أن والدته تخاصمت مع زوجته، مما جعله يحاول إدخال العشب في فمها حتى تصمت وتتوقف عن الجدال.



وأخبر مسؤول قروي المراسلين الصينيين أن المرأة المسنة، التي تبلغ من العمر 80 سنة، ربما تعاني من مرض الزهايمر، مشيرا إلى أن ولدها يتجاوز عمرها 50 عاما.



وبعد انتشار أمره في العالم، اعتذر الرجل لأمه ولام نفسه على فعلته المشينة، راجيًا إياها أن تسامحه، بينما يستمر التحقيق معه والذي قد ينال بسببه عقوبة من القاضي الذي سينظر في قضيته.

