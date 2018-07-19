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أخبار العالم

التحالف العربي: إصدار 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:52 م
دخول السفن إلى ميناء
دخول السفن إلى ميناء الحديدة
أ ش أ
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم /الخميس/ أنه أصدر 5 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأضاف التحالف - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أنه تواجد 3 سفن بميناء الحديدة و5 سفن بانتظار الدخول إلى الميناء، مؤكدا أن الميليشيا الحوثية تتعمد تعطيل السفينة "كارب ديم" منذ 25 يوما، والتي تحمل كميات كبيرة من الجازولين.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أصدر - في وقت سابق - 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، منها سفينتان لميناء الحديدة.

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