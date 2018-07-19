حكومة الرزاز تنال ثقة مجلس النواب الأردني بأغلبية 79 صوتا

نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، مساء اليوم /الخميس/، ثقة مجلس النواب الأردني، بأغلبية 79 صوتا، مقابل 42 صوتا بحجب الثقة، وامتناع 2 عن التصويت، وغياب 6 نواب من أصل 124 نائبا ونائبة.



وكان المجلس استمع - خلال جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور الدكتور الرزاز وأعضاء حكومته - إلى رد رئيس الوزراء على مداخلات أعضاء مجلس النواب حول البيان الوزاري بعد مناقشات استمرت خمسة أيام تحدث خلالها 120 نائبا.