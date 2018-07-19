النصر يفوز على الفيوم 2-1 وديا ويواجه الإنتاج الأحد المقبل

فاز فريق النصر علي فريق الفيوم بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب النصر في اطار استعداد الفريقين للموسم الجديد بالدوري الممتاز ب.



تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق محمود صقر من اخطراق من وسط الملعب ومراوغه لمدافع الفيوم وسدد كرة قوية علي يمين حارس الفيوم.



وفي الشوط الثاني تمكن حسين الحسيني من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بيمناه في الزاوية اليسري العليا لمرمي الفيوم.



وقبل نهاية المباراة تمكن ضياء بلبل احراز هدف الفيوم من ركلة جزاء.



ومن المقرر ان يواصل النصر سلسلة مبارياته الودية بمواجهة الانتاج الحربي يوم الاحد المقبل.



وعقب المباراة اشاد سيد عيد المدير الفني للنصر بمستوي لاعبيه خاصة وانه خاض اللقاء بدون عدد كبير من العناصر الاساسية واستطاع الوقوف علي مستوي اكثر من لاعب حيث ظهر معظم اللاعبين بشكل طيب خاصة ابراهيم عيسي حارس المرمي وحمودة سمير واحمد صبيحة ومؤمن عاطف الظهير الايمن كما اطمان عيد علي مستوي الناشئ حسين السيد الظهير الايسر الذي قدم مردود جيد ودخير محمد واحمد كالوشا.