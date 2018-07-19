ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

النصر يفوز على الفيوم 2-1 وديا ويواجه الإنتاج الأحد المقبل

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:05 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
فاز فريق النصر علي فريق الفيوم بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب النصر في اطار استعداد الفريقين للموسم الجديد بالدوري الممتاز ب.

تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق محمود صقر من اخطراق من وسط الملعب ومراوغه لمدافع الفيوم وسدد كرة قوية علي يمين حارس الفيوم.

وفي الشوط الثاني تمكن حسين الحسيني من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بيمناه في الزاوية اليسري العليا لمرمي الفيوم.

وقبل نهاية المباراة تمكن ضياء بلبل احراز هدف الفيوم من ركلة جزاء.

ومن المقرر ان يواصل النصر سلسلة مبارياته الودية بمواجهة الانتاج الحربي يوم الاحد المقبل.

وعقب المباراة اشاد سيد عيد المدير الفني للنصر بمستوي لاعبيه خاصة وانه خاض اللقاء بدون عدد كبير من العناصر الاساسية واستطاع الوقوف علي مستوي اكثر من لاعب حيث ظهر معظم اللاعبين بشكل طيب خاصة ابراهيم عيسي حارس المرمي وحمودة سمير واحمد صبيحة ومؤمن عاطف الظهير الايمن كما اطمان عيد علي مستوي الناشئ حسين السيد الظهير الايسر الذي قدم مردود جيد ودخير محمد واحمد كالوشا.
النصر يفوز على الفيوم 2-1 وديا ويواجه الإنتاج الأحد المقبل
النصر يفوز على الفيوم 2-1 وديا ويواجه الإنتاج الأحد المقبل
النصر يفوز على الفيوم 2-1 وديا ويواجه الإنتاج الأحد المقبل
النصر يفوز على الفيوم 2-1 وديا ويواجه الإنتاج الأحد المقبل

ترشيحاتنا

ريال مدريد يقدم فينيسيوس لوسائل الإعلام .. غدا

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

نتنياهو يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية بسبب اللغة العربية

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

حماس تبلغ مصر موافقة الحركة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين.. فيديو

تعرف على مواعيد بطولات كأس السوبر حول العالم

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

فيديو

أشرف سلطان: هناك حراك كبير للاستثمارات الإماراتية بمصر.. فيديو
فيلم تسجيلي بمناسبة مرور 66 عاما على ثورة 23 يوليو.. فيديو
نجل عبدالناصر: أشكر الرئيس على صك عملة تذكارية بصورة والدي
في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص
نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟