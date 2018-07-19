4 دول تتنافس على استضافة أوليمبياد الشباب 2022

بعثت كل من تونس ونيجيريا والسنغال وبتسوانا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية بملفات ترشيحها لتنظيم أوليمبياد الشباب 2022، والذي سيتم اختيار الدولة الفائزة بشرف استضافته في أكتوبر المقبل ببوينس أيرس.



وأكدت اللجنة الأوليمبية الدولية أنها بعد قرارها بإقامة النسخة المقبلة من هذه البطولة في أفريقيا، استقبلت أربعة مشروعات ستدخل اعتبارا من الآن مرحلة الترشيحات.



ومن المقرر أن تشرع لجنة التقييم التابعة للجنة الأوليمبية، برئاسة التركي أوغور إردنير، في دراسة الملفات وإعداد تقرير يتضمن توصيات من أجل طرح ملفين فحسب أمام اجتماع اللجنة الأوليمبية الدولية الذي سيشهد اختيار الدولة الفائزة في أكتوبر في بوينوس أيرس التي تنظم الحدث في نسخة العام الجاري.

