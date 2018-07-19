سعر الدولار والعملات الاجنبية والعربية فى ختام التعاملات

استقرت مساء اليوم الخميس، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في التعاملات، بالبنك المركزي المصري، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.8251 جنيه للشراء، 17.9615 جنيه للبيع.



فيما اتخفض سعر العملة الأوربية، حيث بلغ سعر اليورو نحو 20.6750 جنيه للشراء، 20.6730 جنيه للبيع ليواصل إنخفاضه الطفيف أمام العملة المحلية.



وسجّل الجنيه الإسترليني إنخفاضا أيضا بنهاية تعاملات الأسبة حيث سجل نحو 23.1406 جنيه للشراء، 23.3248 جنيه للبيع، بانخفاض 10 قروش عن الصباح، في حين سجل الريـال السعودي نحو 4.7553 جنيه للشراء، و4.7821 جنيه للبيع.



