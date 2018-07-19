في اليوم الـ12 للاحتجاجات الشعبية بالعراق.. إحالة مسئولين للمحاكمة.. الإفراج عن محتجزين.. مقتدى الصدر ينحاز للمتظاهرين.. ويطالب بتعليق الحوار بشأن تشكيل الحكومة

الصدر:
من الضروري تشكيل خلية عمل بين الحكومة والمتظاهرين
مصادر:
مصادر:
الحكومة تعتزم إقالة مسؤولين بارزين
مسؤول سابق:
مسؤول سابق:
الحكومة يمكنها السيطرة على المظاهرات
دخلت الاحتجاجات في العراق المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، الخميس، يومها الـ12، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الإفراج عن 87 ناشطًا من أصل 98 شخصًا، جرى توقيفهم مطلع الأسبوع الحالي على خلفية المظاهرات في محافظة واسط، وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي أن 11 شخصا لا يزالون في سجون محافظة واسط.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الداخلية العراقية العميد يحيى رسول، أن القوات العراقية تعمل بكافة إمكانياتها للحفاظ على أرواح المواطنين، وتأمين التظاهرات، والحفاظ على المال العام والخاص، وتحدثت مصادر عن اعتزام الحكومة إقالة مسؤولين بارزين في وزارات عراقية ترددت أسماؤهم في المظاهرات، وإحالتهم إلى المحاكمة
فيما أعلنت مصادر صحفية عن أن الإصلاحات التي تتطلع الحكومة العراقية لتنفيذها تشمل أيضا تحديد مخصصات لمحافظات الجنوب والوسط، وإلزام شركات النفط والغاز الأجنبية أن تكون اليد العاملة العراقية بمعدل نصف كوادرها، وقالت قناة العربية إنه من المفترض أن يذهب وفدان وزاريان إلى السعودية للتفاوض من أجل إمداد العراق بالطاقة والخدمات، بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني لإعادة تزويد العراق بالطاقة.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأييده التام لمطالب المحتجين، وطالب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة بتعليق الحوار لحين تلبية مطالب المتظاهرين، وقال: "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وتشكيل الحكومة إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة"، وشدد على ضرورة "تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".
وكان الصدر زعيم "تحالف سائرون" الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، قد دعا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها حول تشكيل الحكومة مع الولايات المتحدة والجوار، في إشارة إلى إيران، مشددًا على أن هذا الأمر شأن عراقي، وأكد أن تشكيل التحالفات بين الكتل الفائزة في الانتخابات تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة هو أمر بيد العراقيين وحدهم، داعيًا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها مع واشنطن وطهران حول ذلك. وأبدى الصدر استعداده للتعاون لتشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، ونصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والعرقية المقيتة.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة المركزية إلى احتواء الاحتجاجات وذلك على وقع ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا خلالها، ووصل العدد إلى 8 قتلى، و60 مصابا، وبحسب وزارة الصحة العراقية، خلفت الاحتجاجات قتلى وجرحى بسبب أعمال شغب شابت التظاهرات، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة لتوفير الخدمات التي يطالب بها المتظاهرون.
وقال عبد الملك الحسيني، مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، إن الحكومة الحالية تمتلك أدوات السيطرة على المظاهرات والاحتجاجات الحالية، ومنع تحولها إلى ثورة عارمة لا يمكن السيطرة عليها، وأضاف الحسيني في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن الاحتجاجات الحالية ليست كما يريد البعض تصويرها بأنها انعكاس لما حدث بعد الانتخابات الأخيرة، فهي ليست وليدة اللحظة وإنما هي سلسلة كانت تحدث منذ فترة طويلة في مناطق مختلفة تطالب بحقوق المواطنين في الخدمات المختلفة من كهرباء وماء وصحة، بجانب تفشي البطالة بشكل كبير.
وتابع الحسيني، أن الوضع الأمني الذي عاشه العراق والحرب على "داعش" خلفت الكثير من المآسي ما بين قتلى وجرحى ومهجرين، كل هذه الأوضاع دفعت الشعب العراقي للخروج والتظاهر للمطالبة بحقوقه، وهذا ما حدث بالفعل ولكن هذا لا يمنع المحاولات من جانب بعض القوى السياسية لتسييس التظاهرات وتحويلها إلى صراع بين الأحزاب، بالإضافة إلى بعض الأجندات الخارجية التي حاولت استثمار تلك الأوضاع لمصالح خاصة.
وأضاف: "لا أعتقد أن تلك التظاهرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات أو عملية تشكيل الحكومة، بقدر ما يتعلق بقدرة الحكومة على تلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، والحقيقة أن كل ما يطمح له الشعب العراقي هو توفير الخدمات، وهذا الأمر في متناول اليد، فالحكومة تستطيع أن توفر الخدمات بتوصيل الماء والكهرباء على مناطق كثيرة في البلاد، لكن التقصير الحادث حاليا يرجع لتفشي الفساد المالي بشكل كبير في مفاصل الدولة، وتستطيع الدولة في ظل تلك الظروف أن تتدارك المرحلة وسلبياتها وتخمد تلك المظاهرات عن طريق تلبية مطالب الجمهور".
دخلت الاحتجاجات في العراق المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، الخميس، يومها الـ12، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الإفراج عن 87 ناشطًا من أصل 98 شخصًا، جرى توقيفهم مطلع الأسبوع الحالي على خلفية المظاهرات في محافظة واسط، وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي أن 11 شخصا لا يزالون في سجون محافظة واسط.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الداخلية العراقية العميد يحيى رسول، أن القوات العراقية تعمل بكافة إمكانياتها للحفاظ على أرواح المواطنين، وتأمين التظاهرات، والحفاظ على المال العام والخاص، وتحدثت مصادر عن اعتزام الحكومة إقالة مسؤولين بارزين في وزارات عراقية ترددت أسماؤهم في المظاهرات، وإحالتهم إلى المحاكمة
فيما أعلنت مصادر صحفية عن أن الإصلاحات التي تتطلع الحكومة العراقية لتنفيذها تشمل أيضا تحديد مخصصات لمحافظات الجنوب والوسط، وإلزام شركات النفط والغاز الأجنبية أن تكون اليد العاملة العراقية بمعدل نصف كوادرها، وقالت قناة العربية إنه من المفترض أن يذهب وفدان وزاريان إلى السعودية للتفاوض من أجل إمداد العراق بالطاقة والخدمات، بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني لإعادة تزويد العراق بالطاقة.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأييده التام لمطالب المحتجين، وطالب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة بتعليق الحوار لحين تلبية مطالب المتظاهرين، وقال: "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وتشكيل الحكومة إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة"، وشدد على ضرورة "تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".
وكان الصدر زعيم "تحالف سائرون" الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، قد دعا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها حول تشكيل الحكومة مع الولايات المتحدة والجوار، في إشارة إلى إيران، مشددًا على أن هذا الأمر شأن عراقي، وأكد أن تشكيل التحالفات بين الكتل الفائزة في الانتخابات تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة هو أمر بيد العراقيين وحدهم، داعيًا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها مع واشنطن وطهران حول ذلك. وأبدى الصدر استعداده للتعاون لتشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، ونصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والعرقية المقيتة.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة المركزية إلى احتواء الاحتجاجات وذلك على وقع ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا خلالها، ووصل العدد إلى 8 قتلى، و60 مصابا، وبحسب وزارة الصحة العراقية، خلفت الاحتجاجات قتلى وجرحى بسبب أعمال شغب شابت التظاهرات، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة لتوفير الخدمات التي يطالب بها المتظاهرون.
وقال عبد الملك الحسيني، مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، إن الحكومة الحالية تمتلك أدوات السيطرة على المظاهرات والاحتجاجات الحالية، ومنع تحولها إلى ثورة عارمة لا يمكن السيطرة عليها، وأضاف الحسيني في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن الاحتجاجات الحالية ليست كما يريد البعض تصويرها بأنها انعكاس لما حدث بعد الانتخابات الأخيرة، فهي ليست وليدة اللحظة وإنما هي سلسلة كانت تحدث منذ فترة طويلة في مناطق مختلفة تطالب بحقوق المواطنين في الخدمات المختلفة من كهرباء وماء وصحة، بجانب تفشي البطالة بشكل كبير.
وتابع الحسيني، أن الوضع الأمني الذي عاشه العراق والحرب على "داعش" خلفت الكثير من المآسي ما بين قتلى وجرحى ومهجرين، كل هذه الأوضاع دفعت الشعب العراقي للخروج والتظاهر للمطالبة بحقوقه، وهذا ما حدث بالفعل ولكن هذا لا يمنع المحاولات من جانب بعض القوى السياسية لتسييس التظاهرات وتحويلها إلى صراع بين الأحزاب، بالإضافة إلى بعض الأجندات الخارجية التي حاولت استثمار تلك الأوضاع لمصالح خاصة.
وأضاف: "لا أعتقد أن تلك التظاهرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات أو عملية تشكيل الحكومة، بقدر ما يتعلق بقدرة الحكومة على تلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، والحقيقة أن كل ما يطمح له الشعب العراقي هو توفير الخدمات، وهذا الأمر في متناول اليد، فالحكومة تستطيع أن توفر الخدمات بتوصيل الماء والكهرباء على مناطق كثيرة في البلاد، لكن التقصير الحادث حاليا يرجع لتفشي الفساد المالي بشكل كبير في مفاصل الدولة، وتستطيع الدولة في ظل تلك الظروف أن تتدارك المرحلة وسلبياتها وتخمد تلك المظاهرات عن طريق تلبية مطالب الجمهور".