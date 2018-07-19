عمرو جمال: الأهلي بيده تحديد مصيري

أكد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ترك مهمة تحديد مصيره لناديه بعد إنتهاء فترة إعارته مع هلسنكي الفنلندي.



وقال عمرو لقناة الأهلي: "تركت الأهلي يحدد موقفي رغم أنني كنت أريد الاستمرار مع النادي، واتفقنا على تجديد إعارتي لموسم جديد ووافقت على ذلك".



وتابع: "الآن أنتظر وصول عرض مناسب لي ولن أتسرع في الاختيار لأن هذه الخطوة هامة جدا بالنسبة لي، سأفكر وأدرس جيدا العروض التي ستقدم لي سواء من مصر أو خارجها، ولن أغلق الباب أمام إمكانية الانتقال لأي ناد سواء في الداخل أو الخارج".



عمرو جمال انتقل من الأهلي في البداية إلى نادي بيدفيست الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة قبل أن ينهي عقده بالتراضي مع الأخير ويعود للمارد الأحمر ليخرج بعدها مباشرة معارا إلى هلسنكي.



إعارة عمرو جمال من الأهلي إلى هلسنكي انتهت مع بداية شهر يوليو ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدرب بشكل طبيعي مع الأهلي ، كما لعب عمرو جمال 15 مباراة مع فريقه الفنلندي نجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.