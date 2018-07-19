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انطلاق القمة الثنائية بين الرئيس السيسي والبشير بالخرطوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة السوداني - أرشيفية
هاني حسين
انطلقت فعاليات القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير بالخرطوم، منذ قليل، حسبما أفادت فضائية " أون لايف".

وتتناول القمة بحث القضايا العربية والأفريقية والدولية، وتناقش دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين ومن ثم صافح الرئيس السيسي الوفد السوداني الذي كان في استقباله فور وصوله للمطار.

ويعقد الرئيس مع نظيره السوداني قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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