طريقة تحضير البيتزا في المنزل.. صور

تعتبر البيتزا المارجريتا من أكثر أنواع المأكولات التى يعشقها الكثير من الأبناء، ولا تعلم الأمهات كيفية تحضيرها في المنزل وهو ما يتسبب في اتجاه أبنائهن لتناولها من الخارج.



ويؤدى ذلك الى زيادة فرص تعرضهم للإصابة بمشكلات في المعدة، ونقدم لكى طريقة عمل البيتزا المارجريتا لخبيرة الطهي جيهان جعفر.







المقادير المطلوبة:

كيلو دقيق.

رشه ملح.

قطعه خميرة بيرة عليها معلقة سكر وماء دافى.

كوب زبادى.

كوب لبن.

ربع كوب زيت.

ماء دافىء للعجن.



الطريقة:

تضاف جميع المقادير وتعجن جيدا وتترك ساعة لتتخمر.

افردي العجين جيدا على الصينية، وضيفي عليها الصلصة.

ابشرى عليها جبنه رومى ثم الحشوة (سوسيس -بيبرونى-لحمه مفرومه-تونه) والطماطم وفلفل مكعبات، وجبنه رومى على الوجه و الزيتون وقبل دخولها الفرن ضعي قليل من زيت عليها.

ضعي البيتزا في الفرن حتى تنضج.



مدة التحضير:

45 دقيقة.

مدة الطهى:

10 دقائق.