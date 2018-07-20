ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير البيتزا في المنزل.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
علا أحمد
تعتبر البيتزا المارجريتا من أكثر أنواع المأكولات التى يعشقها الكثير من الأبناء، ولا تعلم الأمهات كيفية تحضيرها في المنزل وهو ما يتسبب في اتجاه أبنائهن لتناولها من الخارج.

ويؤدى ذلك الى زيادة فرص تعرضهم للإصابة بمشكلات في المعدة، ونقدم لكى طريقة عمل البيتزا المارجريتا لخبيرة الطهي جيهان جعفر.



المقادير المطلوبة:
كيلو دقيق.
رشه ملح.
قطعه خميرة بيرة عليها معلقة سكر وماء دافى.
كوب زبادى.
كوب لبن.
ربع كوب زيت.
ماء دافىء للعجن.

الطريقة:
تضاف جميع المقادير وتعجن جيدا وتترك ساعة لتتخمر.
افردي العجين جيدا على الصينية، وضيفي عليها الصلصة.
ابشرى عليها جبنه رومى ثم الحشوة (سوسيس -بيبرونى-لحمه مفرومه-تونه) والطماطم وفلفل مكعبات، وجبنه رومى على الوجه و الزيتون وقبل دخولها الفرن ضعي قليل من زيت عليها.
ضعي البيتزا في الفرن حتى تنضج.

مدة التحضير:
45 دقيقة.
مدة الطهى:
10 دقائق.
طريقة تحضير البيتزا في المنزل.. صور
طريقة تحضير البيتزا في المنزل.. صور
طريقة تحضير البيتزا في المنزل.. صور
طريقة تحضير البيتزا في المنزل.. صور

ترشيحاتنا

الرئاسة: السيسي والبشير اتفقا على تشكيل لجنة برئاسة وزيرى الخارجية

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

انخفاض الدولار من أعلى مستوى في عام بعد تعليقات ترامب

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات

بشير التابعي يكشف حقيقة حبسه 4 أيام

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم
سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو
مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟