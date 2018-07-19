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رئيس وزراء إيطاليا يدعو لتأسيس وكالة أوروبية لتنسيق توزيع المهاجرين

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:08 م
رئيس الوزراء الايطالي
رئيس الوزراء الايطالي الشعبوي جوزيبي كونتي
رويترز
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن إيطاليا طلبت من المفوضية الأوروبية إنشاء وكالة للإشراف على توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وتسعى الحكومة الإيطالية الجديدة إلى الحد من عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد وأغلقت موانئها في وجه سفن إغاثة تنقذهم من البحر وقالت إنها تتحمل عبئا غير عادل مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص التعامل مع طالبي اللجوء.

وسمحت روما يوم الأحد لنحو 450 مهاجرا بالدخول إلى صقلية لكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن وافقت ألمانيا وفرنسا ومالطا وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا على استقبال الكثير من الوافدين الجدد في أول مرة يبرم فيها اتفاق لهذا الغرض بالذات بين دول في التكتل. وقال كونتي لصحيفة الفاتو كوتيديانو "ما حدث يوم الأحد يجب أن يصبح الوضع الطبيعي" وأضاف أنه كتب إلى المفوضية الأوروبية يطلب إنشاء لجنة أزمة "يمكنها بعد ذلك التوسط بين عدة حكومات".

ورحبت الأمم المتحدة اليوم الخميس بالخطوة التي تمت في مطلع الأسبوع الخاصة بإرسال أحدث مجموعة من المهاجرين إلى عدة دول وقالت إنها تضرب "مثالا إيجابيا" على الطريقة التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي إدارة حدوده.

وقال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "لكن هناك حاجة إلى حلول تتخطى الترتيبات التي تتم لكل سفينة على حدة" ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بتعهداتهم الخاصة بالمزيد من التعاون في هذا الشأن.

ولا تسمح بعض الدول في الاتحاد الأوروبي مثل المجر والتشيك بدخول أي مهاجرين إليها.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إنها قررت إحالة المجر لمحكمة العدل الأوروبية بسبب مخالفتها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة واللجوء.

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