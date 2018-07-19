محافظ بني سويف يسلم 724 شهادة أمان للأولى بالرعاية.. صور

سلًم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف 724 شهادة أمان مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة على بعض المستحقين من الأرامل والمطلقات والمعيلات وذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان وفرع بنك القاهرة بقاعة ديوان عام المحافظة، وفي حضور المحاسب عمرو حسين مدير بنك القاهرة ببني سويف، وممدوح حلمي، وضياء أنور مديري مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف ، ومحمود عبد العليم صابر على مسؤول المبيعات والعلاقات العامة ببنك القاهرة .



وهنأ محافظ بني سويف المستفيدين والمستفيدات الذين تسلموا اليوم شهادات أمان ،ومقدمًا الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية الهادفة للفئات الأكثر احتياجا من مواطني المحافظة،ومعربًا عن تقديره لمساهمة بنك القاهرة في إصدار شهادات "أمان" للمستحقين و المستفيدين من المبادرة ، وهو مايمثل تجسيدا عمليا للمسؤولية المجتمعية للبنوك وكافة شركاء التنمية .



فيما أكد مسؤولو جمعية الأرومان بالمحافظة أن الشهادة التي تم تسليمها اليوم" بقيمة 2500 جنيه" وتعتبر المرحلة الثانية في إطار مبادرة الجمعية بالتعاون مع المحافظة لعمل شهادات أمان لأكبر عدد ممكن من الأرامل والمطلقات على مستوى المحافظة، حيث سبق وأن تم تسليم عدد 25 شهادة في المرحلة الأولى فئة 500 جنيه للشهادة الواحدة والتي تم زيادتها إلى 2500 جنيه في المرحلة الثانية التي نشهد تسليمها اليوم .



من ناحيته أوضح المحاسب عمرو حسين مدير فرع بنك القاهرة ببني سويف أن البنك باعتباره أحد البنوك الوطنية لم يتوان في المشاركة في هذه المبادرة الرائدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للفئات الأولى بالرعاية ، مشيرا إلى مساهمة البنك بمبلغ مليون و810 الاف جنيه لاستصدار 724 شهادة أمان ، حيث تمنح هذه الشهادات للمستفيدين العديد من المزايا المادية والاجتماعية لأصحابها في حالات العجز أو الإصابة أوفي حالة الوفاة.

